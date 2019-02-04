لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد الفنانة دنيا المصري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية لقاء سويدان بعيد ميلاد صديقتها الممثلة الشابة دنيا المصري في حفل عائلي.

دنيا نشرت عدد من صور حفل عيد الميلاد عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، والذي حضرته لقاء وابنتها، وكذلك طفلة دنيا.

الفنانة المصرية علقت على الصور التي نشرتها وكتبت: «ربنا ميحرمنيش منك يا أختي يا حبيبتي لقاء سويدان»، وتلقت الفنانة عدد كبير من تعليقات جمهورها الذي هنأها بعيد ميلادها.

دنيا المصري ولقاء سويدان تشاركا مؤخرا بطولة مسلسل «البيت الكبير»، والذي يتم تصوير الجزء الثاني منه حاليا.

«البيت الكبير» بطولة منذر رياحنة، أحمد بدير، دينا، حجاج عبدالعظيم، وأحمد صيام، وللمنتج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.

كما تعاقدت دنيا المصري مؤخرا على المشاركة في مسلسل «حكايتي»، والذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، في أولى بطولاتها الدرامية، حيث تقدم دنيا دور ابنة عم ياسمين وصديقتها المقربة.

دنيا من مواليد عام 1980، لديها ابنة اسمها فريدة، لها عدة أعمال في الدراما ومنها: «الشحرورة، الركين، قضية صفية، شاهد إثبات، عرفة البحر».