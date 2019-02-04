محمد عساف: الغناء على مسرح المجاز إضافة مميزة لمسيرتي الفنية

Feb 04, 2019
سيطل محبوب العرب الفنان محمد عساف، للمرة الثانية على جمهوره في مسرح المجاز في 8 من فبراير المقبل في إمارة الشارقة، ليقدم لجمهوره باقة مختارة من أجمل الأغنيات التي اشتهر بها صاحب لقب “أرب آيدول”، والتي شكّلت بتنوعها حضوره الفني على الساحة الغنائية العربية.
وقال محمد عساف:” إن مشاركتي ضمن الأمسيات الغنائية التي ينظمها مسرح المجاز الذي يعدّ واحداً من المسارح العربية العريقة، تعتبر إضافة مميزة لمسيرتي الفنية حيث أن اللقاء مع جمهور متنوع من مختلف أنحاء الوطن العربي أمر يحفّز الفنان على تقديم كلّ ما هو جديد ونوعي، كما أن مشاركتي إلى جانب نخبة من كبار نجوم الغناء العربي تشرفني وتضيف إلى تجربتي الكثير”.
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