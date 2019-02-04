ليدي غاغا في الصّف السابع.. كما لم تريها من قبل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انبثق من الأرشيف مؤخرًا صور قديمة للنجمة العالمية غريبة الأطوار ليدي غاغا عندما كانت بعمر الـ13، علمًا بأنّ عمرها الحالي هو 32 عامًا، أي أنّ تاريخ الصور يعود قبل 20 عاماً، عندما كانت ما تزال فتاةً مُراهقة في مرحلة الثّانوية.

وظهرت غاغا في الصّور كأي فتاةٍ من جيل التسعينيات، في مجموعة من الصّور بالأبيض والأسود من الكتاب السّنوي لمدرستها الواقعة في ولاية نيويورك الأمريكية.

ولا تكاد تعرف أنّ من في الصور هي ليدي غاغا نفسها، فشعرها كان داكنًا وبتسريحةٍ ضخمة، فضلًا عن ملامح وجهها الخالية من مساحيق التجميل؛ وهو أمرٌ يختلف كُليًّا في سنّها الحالية، فشعرها صبغته بالأشقر، فضلًا عن المكياج والأزياء الغريبة التي تعتمدها.

وبالعودة من عام 1999 إلى عامنا الحالي، تعيش المُغنّية التي تحوّلت مؤخرًا إلى ممثلة في أجمل أيّام حياتها، فهي تنتقل من حفل جوائز إلى حفل تكريمٍ عن دورها في فيلم "ولادة نجمة" الذي مثّلته إلى جانب الممثل العالمي "برادلي كوبر"، والذي قام بإخراجه أيضًا.

وحتّى الآن، حصد الفيلم جائزتي أفضل ممثلة وأفضل أغنية في حفل جوائز النّقاد، كما نال جائزة غولدن غلوب عن أفضل أغنية أصلية، فضلًا عن ترشيحه إلى ثماني جوائز أوسكار وهي أفضل صورة، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل مُساند، وأفضل مزج صوتي، وأفضل سيناريو مُقتبس، وأفضل أغنية وأفضل تصوير سينمائي.