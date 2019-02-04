إلهام الفضالة تستعرض فخامة الهدية الباهظة من زوجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن سعادتها الكبيره لقيام زوجها بشراء يخت لها، موضحة أنه سيتم استلامه في شهر مايو المقبل.

وأضافت، عبر"سناب شات": "خلصنا سوينا الله يعافيك.. إن شا الله راح تشوفونه شهر 5.. راح نقالي يخت.. ماشاء الله تبارك الرحمن ولا حول ولا قوة الا بالله".

واستعرضت إلهام التصميم الخاص باليخت من خلال الكتالوج، معلقة: "هذا اليخت هكتب عليه اسم لوما وهو اسم الدلع الخاص بها"، وهو ما جعل ابنتها نور تتدخل قائلة: "لا يتكتب عليه اسم نور".

وسريعًا ماردت عليها إلهام، معلقة: "لا لو سمينها نور.. أختك فجر هتزعل.. عشان كده هسميها لوما على اسمي".

واختتمت: "يلا الحمد لله مبروك علينا يا أبو حمود.. ماشاء الله.. الله يبارك لنا ويعطينا خيره".

وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة كشفت عن عمرها الحقيقي، مشيرة إلى أنها تبلغ حاليا 44 عامًا، وانها لجأت لعملية تحزيم المعدة من أجل إنقاص وزنها.

وأعربت إحدى متابعاتها على "إنستغرام، عن إعجابها بقدرتها على الاحتفاظ بجمالها، قائلة: "عن جد اختي اللي يسون تكميم يتغير شكلهم ويكبرهم اكثر من سنهم بس انتي ماشاء الله تمام صغرج وهم أخوي صار أصغر من عمره يمكن لأنكم تهتمون بالرياضة والفيتامينات".