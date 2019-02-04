 أحدث إطلالات الفنانة رانيا يوسف بجوار "برج إيفل"

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، مجموعة من الصور خلال تواجدها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت يوسف من أمام برج إيفل مرتدية فستان قصير بلوني الأسود والأبيض، مع جوارب شفافة، وسترة من الفرو، باللون الأسود.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل عقب تداول مقطع فيديو إباحي، قالوا إنه للفنانة رانيا يوسف.

وأوضحت يوسف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هناك موقعا إلكترونيا غير رسمي يبث من تركيا قرر الزج باسمها على فيديو فاضح، رغم أنها لم تظهر به، وأن الفتاة التي يرددون أنها هي لا تشبهها على الإطلاق، ولكنهم قرروا كتابة اسمها لزيادة عدد زوار موقعهم.

وتابعت: "اسمي أصبح يدرج في أي مصيبة وأنا وأطفالي ندفع الثمن، حاولت أفتح الفيديو لم أعرف، وأصبحنا ملطشة، وكل يوم الصبح نصحى على خبر سيئ".

وأكدت رانيا يوسف، أنها تحدثت مع نقابة الممثلين المصرية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل المسيئين لها، وستطلب غلق الموقع لأنه غير مصرح به، وواصلت منفعلة: "لا بد من محاسبة أي شخص سينقل من هذا الموقع".

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