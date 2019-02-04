شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تاريخية.. نص "وسام الكمال" من الملك فاروق إلى أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم من 44 عاما، استيقظ الشعب المصرى على خبر رحيل أيقونة الطرب فى الوطن العربى كوكب الشرق أم كلثوم، حيث رحلت عن عالمنا يوم 3 فبراير عام 1975 عن عمر 77 عاما، ولدت 31 ديسمبر 1898 فى قرية "طماى الزهايرة" التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، حيث عم الحزن جموع المواطنين، وكان من أبرز مانشيتات الصحافة فى مثل هذا اليوم "كانت صيحة الملايين.. الوادع يا ست".

وفيما يلى ننشر صورة تاريخية يعود أصلها إلى عام 1946، حين قرر الملك فاروق منح الفنانة الراحلة أم كلثوم وسام الكمال من الطبقة الثالثة، وصدر به قرار ملكى من الملك فاروق تكريما لكوكب الشرق، وحمل أيضا توقيع أحمد باشا حسنين رئيس الديوان الملكى فى عهد الملك فاروق.

نص القرار الملكى لمنح الفنانة أم كلثوم وسام الكمال