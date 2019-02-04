شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تستعرض التحضيرات النهائية لمهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مساء أمس الأحد وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، لبحث التحضيرات النهائية للدورة الثالثة التي ستعقد خلال الفترة من 20 إلى 26 من فبراير الجارى.

وأكدت وزيرة الثقافة لوفد المهرجان الذي ضم السفيرة ميرفت التلاوي رئيس هيئة الأمناء ومحمد عبد الخالق رئيس المهرجان وحسن أبو العلا مدير المهرجان، حرص وزارة الثقافة علي خروج الدورة الثالثة بشكل مشرف، خاصة أن المهرجان حقق سمعة طيبة على المستوي الدولي كما أن أسوان هذا العام تعتبر أيقونة القارة الأفريقية بعد اختيار الرئيس لها عاصمة للثقافة الأفريقية.



وزيرة الثقافة مع القائمين على مهرجان اسوان

وأشارت الوزيرة إلي أن كافة أجهزة وزارة الثقافة ستوفر كل الدعم الممكن لنجاح المهرجان، وعبر وفد المهرجان لوزيرة الثقافة عن شكرهم العميق لما تبذله من جهود لدعم كافة الأنشطة الفنية بصفة عامة والمهرجانات السينمائية بصفة خاصة .

واستعرض وفد المهرجان مع وزيرة الثقافة بعض ملامح حفل الافتتاح الذي تحضره الوزيرة وعدد من الشخصيات الهامة على المستويين المحلي والدولي، مؤكدين أن هذه الدورة ستشهد وجود أسماء هامة في عالم السينما والمهتمين بقضايا المرأة علي المستوى الدولي.

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة أعلنت أنها ستكرم خلال الدورة الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبي، في حفل الافتتاح، و5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن اسهامات عديدة في عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة "نوال"، والمونتيرة الكبيرة "ليلي فهمي"، وخبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل ختام دورته الثالثة التى تقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.