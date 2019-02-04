شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيي حفل "عيد الحب" 14 فبراير الجارى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم محمد حماقى حفل "عيد الحب" يوم 14 فبراير الجارى، داخل أحد فنادق التجمع الخامس، بصحبة فرقته الموسيقية، حيث يحتفل أيضاً وسط جمهوره بألبومه الجديد "كل يوم من ده" للمرة الثانية حيث يحيى الحفل الأول بعد الألبوم يوم الخميس المقبل.

وطرح حماقى ألبومه "كل يوم من ده" فى شكل جديدة من خلال 20 أغنية تعاون فيهم مع الشعراء أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، وتامر حسين، وأحمد على موسى، والملحنين: عمرو مصطفى، وتامر على، ومدين، وعزيز الشافعى، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادى، والتوزيع الموسيقى: توما، وتميم، ونادر حمدى، ورامى سمير.

ألبوم "كل يوم من ده" يتكون الـ "سي دى" الأول "A SIDE" يضم 10 أغنيات وهم "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار".

أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك".