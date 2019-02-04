شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للسرطان ..100 فنان رحلوا بسببه ..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم العالمي للسرطان هو تظاهرة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لرفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج. ويعتبر مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما يعتبر أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي وقد تسبب هذا المرض اللعين في وفاة الكثير من الفنانين الذين غادروا الحياة بعد صراع دامي مع هذا المرض الخبيث واللعين ويصل عدد الذين فارقوا الحياة بسبب هذا المرض لحوالي 100 فنان وأكثر .



هؤلاء النجوم رحلوا بسبب مرض السرطان

الفنان أحمد زكي كان ضحية هذا المرض الخبيث واصيب في الرئة وعاني كثيرا وتألم بسبب هذا المرض حتي توفي في 2005 عن عُمر يناهز الـ56 عامًا، وكانت آخر أعماله الفنيه، مشاركته في فيلم «حليم» .



الفنان الراحل نور الشريف

زوجة الفنان أحمد ذكي الوحيدة وأم ابنه الفنانة هالة فؤاد رحلت هي الأخرى نتيجة الإصابة بهذا المرض وصديق عمر الفنان أحمد ذكي وهو الفنان ممدوح وافي رحل بسببه هو الآخر.

من الراحلين بسبب هذا المرض اللعين الفنانة معالى زايد التى فارقت الحياة يوم 10 نوفمبر حيث كانت تعانى من الإصابة بالسرطان بقناة فالوب بعدما انتشر المرض بصورة سريعة حتى أصاب الكبد والرئة مما أدى إلى فشل فى أجهزة التنفس وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى حتي فارقت الحياة تاركة اعمالا خالدة لا تنسي .



الفنانة الراحلة معالي زايد

ونهش سرطان الكبد جسد الفنانة فايزة كمال التي رحلت عن عمر ناهزالـ 52 عاما بعد تدهور حالتها الصحية تدريجيا كما كان رحل الفنان الشاب عامر منيب إثر إصابته بسرطان البنكرياس.

نور الشريف ومحمود عبدالعزيز من أهم نجومنا في السينما والتليفزيون ورحل هذان النجمان بسبب هذا المرض اللعين الذي حرمنا منهم ومن فنهم الذي امتعونا به ولكنهم برغم الرحيل مازالت روحهما تحلق في سماء الفن ونستمتع يوميا بأعمالهما المتناثرة في كل الفضائيات .



الفنانة مديحة كامل

الراقصة سامية جمال من ضحايا المصابين بمرض السرطان والفنانة نعيمة عاكف حيث أودى سرطان الدم بحياتها عن عمر 48 سنة وكانت فى ذلك الوقت فى عز مجدها ورحلت تاركة لنا أفلامًا سينمائية عظيمة كما أصيبت كل من الفنانة ناهد شريف والمطربة فايزة أحمد بسرطان الثدى، وتوفيت على إثره الأولى بعد صراع مع المرض دام أكثر من خمس سنوات وسافرت الثانية للعلاج ولكن الجراجة لم تحسن من حالتها لذلك فضلت الاعتزال والبعد عن الأضواء.

الفنانة سناء يونس التي أصيبت بسرطان متقدم في الرئة ،أدى إلى ظهور ثنائيات فى أماكن كثيرة من الجسد وفى مقدمتها الكبد ،مما سبب اصابتها بفشل كبدى وفارقت الحياة هي الأخري بسبب هذا المرض اللعين .



الراحلة هالة فؤاد

ومن الفنانين الذين أصابهم هذا المرض اللعين، المطرب محمد فوزى الذى توفى إثر إصابته بسرطان العظام، ولكن حينها لم يستطع الاطباء تشخيص المرض فتدهورت حالته الصحية وفقد وزنه إلى أن وصل إلى 36 كيلو، وتوفى عام 1966

الفنان انور وجدى ا أصيب بسرطان المعدة وتوفى عام 1955 وقد كان ممنوعاً من كافة أنواع الطعام وفى حديث قديم له أكد أنه مستعد أن يدفع حياته ثمناً لأن يتناول «طبق فول» وكذلك الحال مع المطرب محمد قنديل الذى كان ضحية سرطان الرئة محاولا العلاج من خلال اجراء عمليات لإزالة المياه على الرئة ولكنة توفى بعد معاناة مع المرض.



عبدالله محمود

ورحل الفنان عبدالله محمود بمرض السرطان عام 2006 كما رحلت الفنانة زيزي البدراوي والتي عانت من سرطان الرئة وأمراض مزمنة مثل القلب والشلل الرعّاش، ودخلت المستشفى وتوفيت هناك ورحلت الفنانة ميرنا المهندس بسبب سرطان القولون بعد معاناة شديدة مع المرض كما رحلت المطربة والفنانة العظيمة فايزة أحمد بسبب هذا المرض أيضا وكذلك الفنانة مديحة كامل التي أصيبت بسرطان الثدي وابتعدت عن الأضواء بفعل المرض ومثلها الفنانة مها صبري التي اصيبت بسرطان الثدي وتوفيت في عام 1989 بمجرد وصولها إلى سن 57 وكانت الفنانة شادية من المصابين بهذا المرض لكنها قاومته وشفيت منه لكنها رحلت في النهاية بسبب اصابتها بجلطة دماغية .



المطربة الكبيرة فايزة احمد

هؤلاء هم المشاهير الذين رحلوا بسبب هذا المرض اللعين الذي لا يرحم ويسبب معاناة كبيرة لمن يصاب به ويوجد غيرهم الكثير من الفنانين المصريين والعرب مثل الممثل المصري صلاح رشوان والفنانة هياتم والمطربة المغربية رجاء بلمليح والفنان الأردني محمد القباني والفنانة الفلسطينية ريما بنا والفنانة التونسية سعيدة السراي غيرهم الكثير من فنانين الذين وصل عددهم لأكثر من 100 فنان وفنانة من مصر والدول العربية