محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: وجه الفنان صلاح عبدالله، رسالة لصديقه المخرج سامح عبدالعزيز، بعد خروجه من السجن بعفو رئاسي الأسبوع الماضي. ونشر عبدالله صورة تجمعه بسامح عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، قائلا: "بحلاوة روحك بدرس خصوصي إبتدينا وكبرنا وفجرنا الكباريه وعملنا الفرح في الحارة". وتابع: "حمد الله على السلامة يا موحة يا جميل قوي، المخرج الرائع سامح عبدالعزيز". من ناحية أخرى يشارك الفنان صلاح عبدالله في بطولة مسلسل "أبو جبل"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، وهو من بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبدالله يوجه رسالة لسامح عبدالعزيز: "حمدالله على السلامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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