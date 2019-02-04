أول تعليق من شهيرة على خلعها الحجاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أكدت الفنانة شهيرة أنها مازالت على احتشامها بما يتناسب مع سنها، موجهة الشكر لكل من وقف معها أو ضدها عقب قيامها بخلع الحجاب، وظهورها والفنانة سهير رمزي بدونه بالحفل الخيري الذي أقيم بمناسبة عيد الحب.
شهيرة كتبت عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، موجهة رسالتها للمخرج عمر زهران الذي تحدث عنها بطريقة إيجابية بعد الهجوم الذي طالها: "صديقي وأخي الغالي ربنا يكرمك ويجازيك عني خير الجزاء، كلامك على راسي".
وتابعت "وأنا مازلت وسأظل كما أنا حبا لله ورسوله ولا نختصر الإيمان والدين في (غطاء رأس) ومع ذلك فقد ارتديته 25 سنة، وأنا في عز عز شبابي ونجوميتي، ولما كبرنا شوية تخففنا قليلا ولكن مازلت على احتشامي تمامًا، والله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الحق مع الاحتفاظ بالحشمة، التي تناسب السن وشكرا شكرا لكل أصدقائي اللي وقفوا معي أو ضدي وبحبكم كلكم".
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