أمير طعيمة يوجه نصيحة لجمهور "الأهلي" و"الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الشاعر الغنائي أمير طعيمة، نصيحة لجمهور فريق الأهلي وفريق الزمالك، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وعلق: "جمهور الأهلي والزمالك لازم يطوروا شوية من الكوميكس اللي بيعملوها لبعض بعد كل خسارة، نصيحة كمان ممكن يفوتوا هزيمة ولا اتنين مش كل هزيمة نفس الإفيهات يا جماعة، اسمه إفيه يعني لازم ما يتقالش كتير عشان يضحك".

يُذكر أن أمير طعيمة شارك في ألبوم الفنان محمد حماقي الجديد بـ5 أغاني، هي "عيوني سهرانة"، "م البداية"، "قدام الناس"، "راسمك في خيالي"، "قالوا عنك".