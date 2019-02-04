الثلاثاء.. "MBC مصر" تبدأ عرض "لمعي القط" لمحمد إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تبدأ قناة MBC مصر يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير، عرض حلقات مسلسل "لمعي القط"، بطولة الفنان محمد إمام، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
تدور أحداث مسلسل "لمعي القُط"، حول سائق في إحدى المدارس الخاصة، يتعرض الأتوبيس الذي يقوده لعملية اختطاف مما يوجب عليه العمل على حماية الطلاب من الأطفال الصغار، ويتعرض بسبب ذلك للكثير من الأزمات والمواقف مما يدفعه للمُخاطرة بحياته حتى لا يتعرض الأطفال.
"لمعي القط" تأليف حازم الحديدي، إخراج عمرو عرفة، بطولة محمد إمام، عمر متولي، محمد سلام، تارا عماد، أحمد فتحي، حسن حسني، ويزو، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي.
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