شاهد.. رانيا منصور مع حمادة هلال في "ابن أصول" رمضان المقبل

كتبت - إيمان العوضي :

روجت الفنانة رانيا منصور لدورها في المسلسل الجديد الذي تخوض به موسم دراما رمضان المقبل، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت علي صورة نشرتها عبر حسابها قائلة: "يبان إنها جد أوى قبل التصوير بس تفتكروا هى كده جوا المسلسل.. رمضان 2019 مسلسل ابن اصول.. شخصية رحمة".





يذكر أن مسلسل ابن أصول يدور في إطار درامي حول تاجر ألماظ يواجه العديد من المواقف والصعوبات، بطولة حمادة هلال، رانيا منصور، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، عماد رشاد، أحمد كرارة، إيناس كامل، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير.