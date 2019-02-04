ايمان البحر درويش يفتتح الكاثوليكى وتكريم خاص لهند موسى في الدورة 67

ايمان البحر درويش

كتبت:دينا دياب

اختارت ادارة مهرجان المركز الكاثوليكى الفنان ايمان البحر درويش لأحياء حفل افتتاح المهرجان المقرر يوم الجمعه القادم بقاعة المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته السابعة والستين ، وستقدم الحفل الإعلامية أسماء قنديل وسيتم نقله على الهواء مباشرة عبر قناتي نايل سينما وسات 7 الفضائيتين.

وفى لافته انسانية قديره قرر الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان تكريم الزميلة الراحلة هند

موسى الصحفية بجريدة التحرير التى وافتها المنية اثر حادث اليم اثناء عودتها من تغطية مهرجان الجونة السينمائى العام الماضي ، كما يكرم مدير التصوير طارق التلمسانى .

وعلق دانيال ان ادارة المهرجان شعارها الوفاء ولذلك قررنا تكريم اسم القدير طارق التلمسانى للمره الثانية لظروفه المرضية الصعبه ،

ورغم انه لن يستطيع الحضور بسبب ظروف الصحيه الا اننا سنذهب له وسنحتفل باسرته".

وتابع:"ايضا قررنا تكريم الراحله هند موسى لانها صاحبة خلق انسانى وصحفى واثبتت جداره فى عملها وحياتها ورحيلها الاَمنا جميعا، كما سنكرم هذا العام كلا من أحمد بدير، إيمان سركسيان، رجاء الجداوي، رغدة، فاروق الفيشاوي، وهشام سليم".

وجوائز التميز لكلا من حمدي رزق ، يسري نصرالله، كرم النجار،أحمد يحيى، حسين عفيفى، شويكار خليفة ، طارق التلمساني، طارق الشناوي، كمال عبد العزيز،مودي الإمام.