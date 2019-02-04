وزيرة الثقافة تستعرض التحضيرات النهائية للدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي

كتبت - إيمان محمد

استقبلت الدكتور إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، مساء أمس الأحد وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لبحث التحضيرات النهائية الدورة الثالثة التي ستعقد خلال الفترة من 20 إلى 26 من فبراير الجارى.

وأكدت وزيرة الثقافة لوفد المهرجان الذي ضم السفيرة ميرفت التلاوي رئيس هيئة الأمناء ومحمد عبد الخالق رئيس المهرجان وحسن أبو العلا مدير المهرجان حرص وزارة الثقافة علي خروج الدورة الثالثة بشكل مشرق، خاصة أن المهرجان حقق سمعة طيبة علي المستوي الدولي كما أن أسوان هذا العام تعتبر

أيقونة القارة الأفريقية بعد اختيار الرئيس لها عاصمة للثقافة الأفريقية .

وأشارت الوزيرة إلي أن كافة أجهزة وزارة الثقافة ستوفر كل الدعم الممكن لنجاح المهرجان .

وعبر وفد المهرجان لوزيرة الثقافة عن شكرهم العميق لما تبذله من جهود لدعم كافة الأنشطة الفنية بصفة عامة والمهرجانات السينمائية بصفة خاصة .

واستعرض وفد المهرجان مع وزيرة الثقافة بعض ملامح حفل الافتتاح الذي تحضره الوزيرة وعدد من الشخصيات الهامة علي

المستويين المحلي والدولي، مؤكدين أن هذه الدورة ستشهد وجود أسماء هامة في عالم السينما والمهتمين بقضايا المرأة علي المستوي الدولي.

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة أعلنت أنها ستكرم خلال الدورة الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبي، في حفل الافتتاح، و5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن اسهامات عديدة في عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة "نوال"، والمونتيرة الكبيرة "ليلي فهمي"، وخبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل ختام دورته الثالثة التى تقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.