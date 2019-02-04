بالصور.. أنغام ضمن لجنة تحكيم برنامج المواهب "الزمن الجميل"

انغام

كتبت - إيمان العوضي :

شاركت المطربة أنغام جمهورها بمجموعة صور لها من أولى حلقات برنامج المواهب "الزمن الجميل"، التي تشارك به ضمن لجنة التحكيم، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".



علقت أنغام على الصور قائلة: "من الحلقة الأولى لبرنامج الزمن الجميل.. يذاع كل جمعة على قناة أبو ظبي الساعة ٨ مساءً بتوقيت القاهرة"، وضمت لجنة التحكيم أيضا كل من الفنان

مروان خوري، والفنانة أسما لمنور.يذكر أن برنامج المواهب الغنائية "الزمن الجميل"، انطلقت أولى حلقاته، الجمعة الماضية، على قناة أبو ظبي الفضائية وظهر فيه 50 صوتا من إجمالي المرشحين الـ100 الذين تم اختيارهم من أصل 8600 شخص تقدموا للبرنامج.