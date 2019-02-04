كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 02:34 مساءً -

الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. ممثل تركي شهير يرقص على أغنية “بشرة خير” خطف الممثل التركي ​أنيس أركان​ الذي عرف عربياً من خلال مسلسل “الحلم الضائع” الأنظار بعدما نشر فيديو بدا فيه وهو يرقص في سيارته على نغمات أغنية “بشرة خير” التي قدمها قبل سنوات الفنان الإماراتي حسين الجسمي والتي لا تزال تلاقي رواجاً ونسب إستماع.



وظهر الممثل التركي أنيس أركان في الفيديو وهو يقود سيارته ويستمتع بالأغنية ويرقص على أنغامها، ولاقى الفيديو نسب إعجاب عالية، كما انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وبين الناشطين الذين اثنوا على جمال الأغنية وعفوية تصرف أركان وخفة ظله.

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