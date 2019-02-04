الإعلامية جيسي العاصي تحتفل بعيد ميلاد نجلها عمر البنهاوي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفلت الإعلامية جيسي العاصي بعيد ميلاد نجلها عمر البنهاوي، نجل رجل الأعمال أحمد البنهاوي وعائلته، وحضر الحفل كل من العائلة والأصدقاء، منهم الدكتور عبد العظيم العاصي.

كما حضرت شقيقات جيسي، الفنانة إيمان العاصي، وأية، وتوما العاصي، ومن الأصدقاء حضرت الفنانة دنيا المصري وزوجها المونتير فراس فهمي، ورنا رشيدو، سارة حسين، وإيمان سمير، و رودي علي، وشدا عيسي مدير تصوير مخرج محمد شاكر، والدكتور عمرو أبو النصر دكتور اقتصاد، والكابتن عادل مجدي كامل والكابتن أحمد مرغني كابتن نادي الزمالك، والكابتن أيمن محمود.

احيا الحفل الدجى شهاب والساحر الدكتور والأراجوز، والتقط حضور الحفل عددا من الصور التذكارية وسط حالة من البهجة سادت أجواء المكان.