إحالة بلاغ رانيا يوسف ضد مروج الفيديو الإباحي للنيابة العامة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر النائب العام نبيل صادق، إحالة بلاغ الفنانة المصرية رانيا يوسف، ضد مروج فيديو إباحي يحمل اسمها إلى نيابة وسط القاهرة.

وطالب النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ وضبط مروج الفيديو.

وكانت رانيا يوسف، قد تقدمت ببلاغ جاء فيه: «فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوى على مشاهد إباحية لفتاة ذُكر أنها أنا وهذا غير صحيح».

البلاغ الذي حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، جاء فيه أن رانيا يوسف تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها.

الفنانة المصرية قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، إن هناك موقع الكتروني غير رسمي يبث من تركيا زج باسمها على فيديو فاضح، رغم أنها لم تظهر به، والفتاة التي يرددون أنها هي لا تشبهها نهائيا، وعلى إثره، أصدرت بيانا إعلاميا جاء فيه: «يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات».

وأضاف البيان: أنه لن يتم الاستهانة مع أي شخص أو جهة تساعد على نشر أي مواد مسيئة وكاذبة، وسوف يتم محاسبته قانونيا.