ماجي أبو غصن تحتفل بإطلاق فيلمها الجديد في الأردن بطلّة ساحرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية ماجي أبو غصن بطرح فيلمها الجديد «Time Out» في الأردن، حيث سافرت إلى عمّان برفقة عدد من أفراد العمل، أبرزهم؛ زوجها، منتج الفيلم، جمال سنان، بالإضافة للنجمين وسام صباغ، ووسام سعد.

ماجي نشرت فيديو من داخل إحدى دور العرض في الأردن، حيث استعرضت حجم الحفاوة البالغة والاستقبال الحار من الجمهور ووسائل الإعلام لفريق العمل، وكتبت معلقة على الفيديو: «الأردن دائماً مختلفة.. محبتكن ما بتنوصف.. بحبكن».

النجمة اللبنانية تألقت في حفل افتتاح الفيلم في الأردن بطلّة ساحرة، ارتدت فيها فستان أسود شديد الأناقة، حمل توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، واسدلت شعرها على جانب واحد بتسريحة زادت طلّتها جاذبية وأنوثة.

من ناحية أخرى، نشرت ماجي صورة لها من كواليس توقيعها عقد مسلسلها الرمضاني الجديد مع شركة «إيجل» لصاحبها جمال سنان، ظهرت فيها الفنانة مع زوجها، وفي الوقت الذي لم تكشف تفاصيل العمل، اكتفت بالتعليق: «وهيك.. اليوم مضيت عقد مسلسل جديد لرمضان مع إيغل».

يُذكر أن ماجي أبو غصن عُرض لها مؤخراً مسلسل «ثورة الفلاحين» الذي تشارك في بطولته أمام ورد الخال، باسم مغنية، كارلوس عازار، إيميه صياح، وسام حنا، سارة أبي كنعان، فادي إبراهي، وغيرهم، والعمل من تأليف كلوديا مارشيليان، وإخراج فيليب أسمر