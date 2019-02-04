تعرفي على حصيلة إيرادات فيلم The Upside

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حقق فيلم The Upside إيرادات وصلت إلى 76 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 11 يناير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 70 مليون دولار داخل الولايات المتحدة المريكية، و6 ملايين دولار حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول العلاقة التى تجمع بين رجل غنى مشلول وبين عاطل لديه سجل جنائى، ولكن الغنى يعينه لمساعدته.

الفيلم بطولة نيكول كيدمان، بريان كرانستون، كيفن هارت، جوليانا مارجوليس، جدولشيفته فرحانى، امارة كاران، تأليف بول فيج، جون هارتمير، وإخراج نيل برجر.