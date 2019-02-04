تامر عاشور يسمى ابنته على نفس اسم ألبومه الجديد "أيام"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - "أيام" هو اسم المولودة الجديدة الذى رزق بها المطرب تامرعاشور أمس والصدفة أن "أيام" نفس اسم الألبوم الجديد الذى يحضر له من فترة كبيرة حيث توقف البعض عن اسم مولودته مستغربين ذلك وتفاجأوا به ولكن جاء الاسم بناء على اختيار عاشور وزوجته.

وكان قد كتب "عاشور" عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "الحمد لله رب العالمين ربنا رزقني بأحلى بنوته فى الدنيا "أيام" لازم تشاركوني فرحتي ويارب أرزق كل الناس بالفرحة دي".

ويضم ألبوم "أيام" لتامر عاشور عددًا من الأغانى، يتعاون من خلاله عاشور مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم نادر عبد الله، أمير طعيمة، تامر حسين، جمال الخولى، عمرو يحيى، محمد رفاعى، أحمد المالكى، هشام صادق، مدين، تامر على، محمد يحيى، محمد النادى، محمد خلف، شادى حسن، مصطفى العسال، طارق مدكور، النابلسى، أسر عاشور، أحمد وجيه، أماديو، وقام عاشور، بلحن أغنيتين من الألبوم.

يذكر أن الفنان تامر عاشور، كان قد تزوج فى عام 2017، حيث حرص على حضور حفل زفافه العديد من مشاهير الفن، ونجوم الغناء وكان أبرزهم الفنان محمد حماقى، الذى حرص على إحياء الحفل.