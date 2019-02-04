تامر حسني يقتحم المسرح بأغنية “عيش بشوقك”

احيا النجم تامر حسني حفلاً غنائيًا ضخمًا داخل أحد الفنادق النيلية في القاهرة.

وقبل ان يعتلي تامر المسرح، قدم احمد عصام عرضًا فنيًا مبهرًا تضمن عرضاً للالعاب النارية مصحوبة بالموسيقى تراقص عليها الحضور وأبهر محبيه بعرض مدهش ومختلف ومتنوع بتقنيات عالية.

ثم اقتحم تامر حسني المسرح وقدّم “عيش بشوقك” حيث تعالت الصيحات وهتافات الإعجاب. وقدم تامر أيضًا أنجح اغانيه 100 وش، كفاياك أعذار ، بنت الايه وغيرها.