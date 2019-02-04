راغب علامة: جمهور الإمارات محبّ ومتذوق للفن

عبّر السوبرستار راغب علامة، سفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة، عن سعادته بلقاء جمهوره على مسرح المجاز بحفلته الفنية التي يحييها يوم الجمعة 8 فبراير المقبل في الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الحفلات تسهم في تجديد وتقوية علاقة الفنان بمحبيه كما أنها تسهم في نشر جديد أعماله التي ينوي تقديمها على مسرح المجاز، إلى جانب عدد من أجمل أعماله التي لاقت رواجاً واستحساناً من الجمهور.

وقال علامة:” أشكر إمارة الشارقة، ومسرح المجاز والجمهور المحب والذواق للفن، على دعوتي لهذه الأمسيات في هذا البلد الجميل والمعطاء الذي لطالما كان منبراً للمحبة والسلام، وما يسعدني أكثر أن هذه الأمسيات تقام في عام التسامح هذا العنوان الكبير والإنساني الذي اختارته الإمارات لنفسها لتتوّج جهودها بهذا العنوان الإنساني، لنسهم كفنانين بإرسال رسائل نبيلة وقيّمة من خلال الأغنيات التي نقدمها، فالفنّ هو رسالة سامية وراقية تتجاوز كافة الحواجز والحدود والمواقف وتقدم للإنسانية مفاهيم أكثر جمالاً”.

ويمكن شراء تذاكر حضور الحفلات وتذاكر لقاء الفنانين عبر الموقع الإلكتروني platinumlist.net أو من خلال زيارة أي من منافذ شركة “الإمارات العربية المتحدة للصرافة”، أو من مسرح المجاز مباشرة.