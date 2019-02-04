قصة حب تجمع هاني سلامة ويسرا اللوزي في "قمر هادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد: استأنف الفنان هاني سلامة تصوير أحداث مسلسله الجديد "قمر هادي"، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني لعام 2019، وذلك بعد توقف لمدة أيام بسبب بناء ديكورات جديدة. وتشهد أحداث العمل قصة حب تنشأ بين البطل الفنان هاني سلامة والفنانة يسرا اللوزي التي تلعب دور البطولة النسائية في العمل. "قمر هادي" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من يسرا اللوزى، حمزة العيلي، هادي الجيار، آية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج سينرجي.

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