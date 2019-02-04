أحمد داوود يشكر كل من هنأه بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه الفنان أحمد داوود الشكر لكل من هنأه بعيد ميلاده، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر داوود صورة له، معلقًا "لكل اللي بعتلي وافتكر عيد ميلادي كلامكم فرحني جدا جدا، ويا رب سنة حلوة وزي الفل علينا كلنا يا رب".

يُذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد داوود مشاركته في بطولة فيلم "122"، الذي يُعرض حاليا وشاركه البطولة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وأمينة خليل ومحمد لطفي وجيهان خليل ومحمود حجازي وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج المخرج العراقي ياسر الياسري وإنتاج شركة "مقام".