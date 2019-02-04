بالصور- منة فضالي وأحمد رزق في كواليس فيلمهما الجديد بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشرت الفنانة منة فضالي صور تجمعها بالفنان أحمد رزق، من كواليس تصوير فيلمهما الجديد "إتيكيت" بدولة الكويت، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلقت "فضالي" على الصور قائلة: "صباحو والله زمان يا رزق واحشني الشغل معاك يا صاحبي، عقبال كتير يا رب، فيلم إتيكيت فيلم للأستاذ نايف الراشد، فيلم كويتي، التوفيق من الله".

جدير بالذكر أن منة فضالي تنتظر طرح فيلم "زنزانة 7" في دور العرض، ويشارك في بطولته أحمد زاهر ونضال الشافعي، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.