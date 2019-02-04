هبة مجدي أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورتين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وبدت "هبة" في الصور بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يُذكر أن هبة مجدي تشارك في مسلسل "طلقة حظ" المقرر عرضه في رمضان المُقبل، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة، محمود فارس.

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