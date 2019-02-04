إيرادات الأحد.. "Aquaman" الأول و"Spider Man" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حافظ فيلم "Aquaman" بطولة Jason Momoa، على وجوده في صدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، وحقق أمس الأحد 3 فبراير إيراد بلغ 192 ألفًا و401 جنيه.

احتل المركز الثاني فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، بعدما حقق أمس إيراد قُدر بـ 184 ألفًا و188 جنيهًا، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "how to train your dragon" والذي حقق 105 آلاف و817 جنيهًا، وذهب المركز الرابع لفيلم "The Possession Of Hannah Grace" بطولة Shay Mitchell، محققًا 40 ألفًا و743 جنيهًا.

وحصل على المركز الخامس فيلم " Serenity" بطولة Matthew McConaughey بعد تحقيقه 34 ألفًا و648 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم " Replicas" بطولة Keanu Reeves، ووصلت إيراداته أمس 34 ألفًا و224 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم A Dog's Way Home بعدما حقق 28 ألفًا و114 جنيهًا.

ذهب المركز الثامن لفيلم Mary Queen of Scots بطولة Saoirse Ronan، بعد تحقيقه 17 ألفًا و20 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Ralph Breaks The Internet" بعد تحقيقه 14 ألفًا و774 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Spider- Man"، وحقق 12 ألفًا و217 جنيهًا.