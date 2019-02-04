الموت يفجع هايدي موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعلنت المطربة هايدي موسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، خبر وفاة ابن خالها صباح اليوم الإثنين. وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ابن خالي في ذمة الله، دعواتكم". يذكر أن هايدي موسى طرحت مؤخرًا أول ألبوماتها الغنائية بعنوان "حنية الدنيا" وضم الألبوم 12 أغنية، وتعاونت في الألبوم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين.

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