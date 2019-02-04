رانيا منصور تكشف دورها في مسلسل "ابن أصول"

كتبت - إيمان محمد

تشارك الفنانة رانيا منصور في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وقالت "منصور" إنها تقدم دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، وهو شخصية تدعى باسم "رحمة" تنتمي إلى أسرة ذات مستوى اجتماعي مرموق، وخاضت فترة من حياتها الدراسية في أمريكا وقررت الرجوع

إلى مصر".

وتابعت: "تعمل رحمة مسئولة في جمعية "الرفق بالحيوان" وبالأخص في تبني "القطط وكلاب الشوارع"، ومع مرور الوقت تعرفت على "ميشو"، الذي يقدم هذه الشخصية الفنان حمادة هلال، وتعيش قصة حب معه وترتبط به، ولكن مع مرور الوقت تكتشف أنه

يخضع لسيطرة كاملة من والدته، وتثير الأزمات التي سترونها أثناء المشاهدة".

وعن أحداث المسلسل قالت: "ابن أصول يدور في إطار كوميدي واجتماعي وتشويقي".

ويذكر أن "ابن اصول" بطولة حمادة هلال، رانيا منصور، أيتن عامر، محمد نجاتي، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزه العيلي، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير.