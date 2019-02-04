افتكاسات تقدم "كارجين" على مسرح تياترو آفاق

كتبت - إيمان العوضي :

تستعد فرقة افتكاسات لتقديم العرض المسرحي "كارجين" على خشبة مسرح تياترو آفاق، وذلك، يوم الأربعاء 27 فبراير، في تمام الساعة

السابعة مساءً.يشار إلى أن مسرحية "كارجين" تدور في إطار مرعب، حيث تتناول مايخص الجن والأحداث المخيفة التي تنتج عن احتكاكهم بالبشر.يذكر أن العرض تأليف الكاتب: أحمد البنا، ديكور: دينا، إضاءة: أحمد أمين، استعراضات: نور، إعداد وإخراج: محمد عبدالمحسن.