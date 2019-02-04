افتكاسات تقدم "كارجين" على مسرح تياترو آفاق

كتبت - إيمان العوضي :
تستعد فرقة افتكاسات لتقديم العرض المسرحي "كارجين" على خشبة مسرح تياترو آفاق، وذلك، يوم الأربعاء 27 فبراير، في تمام الساعةالسابعة مساءً.
يشار إلى أن مسرحية "كارجين" تدور في إطار مرعب، حيث تتناول ما
يذكر أن العرض تأليف الكاتب: أحمد البنا، ديكور: دينا، إضاءة: أحمد أمين، استعراضات: نور، إعداد وإخراج: محمد عبدالمحسن.
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