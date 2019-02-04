هشتاج "فضيحة كليبات سما المصرى" ترند على تويتر

كتبت - إيمان محمد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هشتاجا بعنوان" فضيحة كليبات سما المصري" ليأتى الهشتاج خلال ساعة من طرحه أمس ويدخل ضمن

قائمة الترند .

وكان عدد من الرواد تداولوا العديد من الفيديوهات التي تظهر فيها بمنظر غير لائق

وجاءت تعليقات متابعي التواصل علي النحو التالي حيث قال أحد الأشخاص "كفايه ايقاف" وكتب اخر " محاكمة سما المصرى".

ولقى الهشتاج تفاعلا كبيرا من جانب رواد موقع تويتر في وقت قليل .