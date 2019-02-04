هشتاج "فضيحة كليبات سما المصرى" ترند على تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هشتاجا بعنوان" فضيحة كليبات سما المصري" ليأتى الهشتاج خلال ساعة من طرحه أمس ويدخل ضمنقائمة الترند .
وكان عدد من الرواد تداولوا العديد من الفيديوهات التي تظهر فيها بمنظر غير لائق
وجاءت تعليقات متابعي التواصل علي النحو التالي حيث قال أحد الأشخاص "كفايه ايقاف" وكتب اخر " محاكمة سما المصرى".
ولقى الهشتاج تفاعلا كبيرا من جانب رواد موقع تويتر في وقت قليل .
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