- 1/2
- 2/2
أعادت مسرحية سيرة الحب كوكب الشرق أم كلثوم على خشبة مسرح البالون الي الحياة في ذكرى رحيلها.
الفنانة نهلة خليل التي تجسد شخصية أم كلثوم قالت "أعيش حالة حب غنائية مع بليغ حمدي في الأوبريت الغنائي الاستعراضي " سيرة حب" الذي يتناول جوانب عديدة من حياة الموسيقار "بليغحمدي"، وسعيدة أن عرضه تزامن مع ذكرى وفاة أم كلثوم".
المسرحية إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب، بطولة الفنانين إيهاب فهمي، مروة ناجي، مجدي صبحى، أحمد الدمرداش، ناصر عبدالحفيظ ، شريف عواد، أحمد الأمير، ، سمية درويش،
ديكور : محمد الغرباوي، خدع : إيهاب جمعة، اضاءة : شريف البرعى، خبير التجميل : إسلام عفيفى، توزيع موسيقى وقيادة اوركسترا : محمد ابو اليزيد، منفذي الإخراج : محمد شافعي ، تأليف الكاتب الكبير أيمن الحكيم أيمن الحكيم، إخراج د. عادل عبده فارس المسرح الاستعراضي .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أم كلثوم تعود للحياة في ذكرى وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.