شاهد.. عمر زهران عن خلع شهيرة الحجاب: لم تتخاى عن اخلاقها

وجه الفنان عمر زهران، رسالة للجمهور الذي ينتقد الفنانة شهيرة عقب خلعها الحجاب، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "زهران" عبر صفحته قائلًا :" طيب انا عايز اقول رائ يمكن لان ده حقها عليا كأخ وزميل عمل لسنوات وصديق عمر بمنتهي الصدق.. الست دي انا عاشرتها سنين طويله جدا جدا وبيننا عشره وعمر وشغل واحداث وحكايات طويله".

وتابع :"الست دي انا اتعلمت منها حاجات كتييير غيرت في وقت من الأوقات بعض مفاهيمي في الحياه يمكن اول حد يلفت نظري لفضيلة العفو وقيمتها في الدين وفي الحياه وشرحت لي كيف تشعر بالعزه وانت تعفو عن الاخريين حتي ولو ظلموك".

وأضاف :"الست دي عملنا سويا ولسنوات وتصادقنا ورايت بعيني كيف كانت دموعها تنهمر خشوعا وورعا لله.. الست دي لما اتحجبت ماحدش أرغمها ع الحجاب اطلاقا لكنها وبكامل ارادتها اتحجبت واعتزلت الفن وكان بامكانها ان تستمر وتكمل مشوارها".

واستكمل :"كانت ومازالت تاج فوق عرش ممكلتها التي شيدتها طوال حياتها وهي كنزها الحقيقي فهي زوجه لفنان يصفونه بانه دولة الأخلاق في الوسط الفني لرقيه وعظمته وأخلاقياته والتزامه فلم نسمع يوما ما لاعنه ولا عنها اي شئ مشين اطلاقا ولا إشاعة واحده ولم نشاهد لها مشهدا واحد طوال تاريخها الفني تخجل منه او تتواري

حزنا انها اقدمت علي تقديمه".

وأضاف :"شهيره لم تعلن يوما انها انها نادمه علي امتهانها الفن ولم تقطع علاقتها اطلاقا بالوسط الفني وتلعن ايام الفن اطلاقا علي العكس تماما كانت دوما تؤكد انها تحترق اشتياقا لعملها ولمهنتها وكانت سندا قويا لاابنائها في عملهم بالفن وتحثهم دوماعلي اتقاء ربنا في الاختيار".

تابع :"هذه السيده قدمت للعمل الفني أسرة تفخر بها طوال وتري دوما ان هذا اعظم انجازاتهافي حياتها انظروا الي اخلاقيات الفنانه رانيا محمود ياسين التي سارت دوما ضد التيار وقررت الاتبتذل نفسها حتي لو أدي الامر الي مكوثها بالبيت بلاعمل انظروا الي عمرو محمود ياسين الذي قد تختلف معه الاانك لاتملك الان تحترمه لأخلاقه وتربيته وكفاحه بدون الاعتماد علي اسم ابيه وعلاقاته او لشهرة والدته".

وتابع :"هذه السيده حاولت اجتهدت تقربت وابتعدت ورسول الله صلي الله عليه وسلم قال من مامعناه ان من يجتهد ويصيب فله اجر ومن لم يصب فله أجران لماذا يلوم البعض شهيره هل لحبكم لها ورغبتكم في ان تروها كما تريدون؟.. هل لأنكم تحبونها وتريدون لها الخير ؟.. هل لأنكم اعتدتم

رؤيتها بالحجاب. ولاتودون ان تروها بدونه؟".

واستكمل :"إذن دعوني ادعوكم لان تفكروا من منطلق انها حاولت ان تستمر وربما لم ترغب في ان تبدو بمظهر يرضيكم ولاتجد هي راحة كامله في ان تكمل حياتها به.. وحتي لو افترضنا ان شهيره ليست علي صواب وأنها مخطيئه مثلا فمن منا لايخطئ وهل من حقك حين أخطئ ان تنهال علي شخصي بأقبح واسؤاء الصفات من اعطاك هذا الحق هل أعطاه لك الله؟.. ام اعطاك إياه دينك وسنة رسولك؟.. ام اعطاك إياه تعاليم قرانك واياته وأوامره ونواهيه؟".

وأضاف :"هذه السيده تجلس في بيتها بالشهور كامله. لاتلبي دعوة لحفلة ولا احتفال ولا تري من أصدقاءها الا القليل بين الحين والحين ولاتخرج كما يعيش بعضكم حياة طبيعية.. لانها وببساطة وربما يتفاجئ بعضكم ترعي زوجها اعظم وأجل رعايه في ظروف مرضه التي لايعلم احدكم عنها اي شئ فهي ترعاه بنفسها شخصيا ودون أدني تذمر او ضيق او حتي البوح بشكوى بل العكس تماما فهي دوما بشوشه ومبتسمه ومقيمه فرائض الله علي اكمل وجه".

وتابع :"أرجوكم ان تتحلو بأخلاقيات الاسلام وروحه وتعاليمه وانا لااصادر علي رائ احد اطلاق فلك ان تبدي رايك لان السيده شهيره فنانه وشخصيه عامه وحياتها بأحداثها لها ضريبة ليس بامكانها التخلي عنها او التملص منها.. نعم شهيره خلعت الحجاب اي غطاء الرأس لكنها لم تتخلي عن أخلاقها والتزامها وتقواها ومن منكم شق عن قلبها ورأي فيها منكرا فليخبرنا ولكن ليتذكر دوما القانون النبوي افعل ماشئت كما تدين تدان".

وانهى كلامه قائلًا :"كل الاحترام والتقدير للحجاب والمحجبات ولكن ليس بالحجاب وحده تقام دولة الأخلاق اللهم قد بلغت اللهم فاشهد"