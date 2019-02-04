شاهد.. رضوى الشربيني تحتفل بوصول متابعيها على إنستجرام إلى 5 ملايين متابع

رضوي الشربيني كتبت - إيمان العوضي : احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني، بوصول متابعيها إلي 5 ملايين متابع، ووجهت الشكر لهم وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت رضوى عبر حسابها: "مليون ولا كنّت احلم ولا حلمت عمرى...انتم الحب كله.. بوسه وحضن قد عالم لكل ست و بنت.. يخليكم ليه يا غاليين". كنّت احلم ولا حلمت عمرى...انتم الحب كله.. بوسه وحضن قد عالم لكل ست و بنت.. يخليكم ليه يا غاليين".



يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامجا اجتماعيا يهتم بقضايا ومشكلات المرأة بعنوان "هى وبس"، ويذاع على فضائية "cbc سفرة"، وعرف عنها مناصرة المرأة ومهاجمة الرجال آخرها ردها علي حملة "خليها تعنس"، حيث دعت لإطلاق هاشتاج "أبوها أولى بيها".

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