أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته برأي الناقد طارق الشناوي فيه، في ظل المهاجمات الكثيرة التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".
كتب "رمضان" في تدوينة عبر صفحته قائلًا:"وسط هذا الهجوم الإعلامي.. أجد كلامًا عقلانيًا من شخصيات محترمة، مثل الناقد الكبير طارق الشناوي".
كان الناقد طارق الشناوي أبدى إعجابه بما يفعله الفنان محمد رمضان على السوشيال
وتابع: "رمضان لم يتعرَ، ولم ينتج شريطًا جنسيًا، وهو يلعب في مساحات فيها أخذ وعطا".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد رمضان تعليقًا على رأي طارق الشناوي فيه: كلام عقلاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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