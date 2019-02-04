كايلي جينر حامل بطفلها الثاني!

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كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 01:01 مساءً -
نشرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر صورة لها مع حبيبها ووالد ابنتها ستورمي، مغني الراب العالمي ترافيس سكوت، عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلّقت على الصورة كاتبة : طفل رقم 2؟
ولم تفسر كايلي ماذا كانت تقصد ان كانت هي حامل بطفلها الثاني او انها تخطط لانجاب طفل اخر من حبيبها بعد مرور حوالي سنة على انجابها طفلتها الاولى.
وبعد ساعات من التساؤل علق احد المتابعين على الصورة وسئلت كايلي عن حقيقة حملها لترد وتنفي ان فكرة ان تكون حامل حالياً.
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A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 2, 2019 at 9:08pm PST
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A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 1, 2019 at 10:54am PST
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