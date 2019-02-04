شاهدوا شهيرة في احدث ظهور لها بعد خلعها الحجاب وتحدث ضجة كبيرة

كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 01:01 مساءً -

خلعت الممثلة المصرية المعروفة ​شهيرة​ الحجاب في قرار مفاجئ لمحبيها بعد ان تعودوا عليها بغطاء للرأس في كل ظهور لها في السنوات الماضية.

في التفاصيل، ظهرت شهيرة بصحبة صديقتها الفنانة ​سهير رمزي​، في احتفالية خيرية بمناسبة “أعياد الحب”من دون الحجاب ما أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ان سهير كانت قد اتخذت قرار خلع الحجاب قبل شهيرة بأشهر اضافة الى قرار عودتهما الى الفن والتمثيل مرة أخرى.

ويقال ان قرار خلعهما الحجاب مرتبط بعودتهما الى مجال التمثيل اذ انه يشكل عائقا لهما في الاداء التمثيلي.