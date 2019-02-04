ميريام فارس تحتفل بصغيرها.. رسالة مؤثرة جدًا!

متابعة بتجـــــــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلاد ابنها الوحيد “جايدن” الثالث على طريقتها الخاصة.

وخصّت ميريام فارس صغيرها برسالة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” فكتبت: “إلى ملاكي الصغير، الذي يقول ماما 645753765357 مرة في اليوم، أنا أحبك بلا حدود، أنت فرحة حياتي، وأفضل شيء حدث لي على الإطلاق، الوقت يجري، بالأمس احتضنتك بين ذراعي، كنت صغيرًا جدًا، اليوم بلغت ثلاث سنوات، أسعد عيد ميلاد يا روح قلب ماما”.

الجدير ذكره أنّ ميريام فارس طرحت مؤخرًا فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان “قومي” من كلمات وألحان يوسف العماني وتوزيع حسام الدين موسى وإخراج شريف ترحيني.