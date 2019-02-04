مليونا شاهد على رومانسية بريانكا شوبرا ونيك جوناس – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت نجمة بوليوود الجميلة بريانكا شوبرا صورة جديدة لها مع زوجها المغني الأمريكي الشهير نيك جوناس.

وظهرت بريانكا شوبرا في الصورة مستلقية بالقرب من جوناس في منزلهما الزوجي في لقطة رومانسية حصدت مليوني مشاهدة في ساعات قليلة جدًا.

الجدير ذكره أن النجم نيك جوناس يصغر بريانكا شوبرا بعشرة أعوام، وكانا قد احتفلا بزفافهما يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الهند.