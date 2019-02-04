“ما نسيتك” لـ حسين الجسمي تحقق مليونًا جديدًا

متابعة بتجــــــــــــرد: يعيش النجم الإماراتي حسين الجسمي نجاح أغنيته الجديدة “ما نسيتك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وقد تخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية، المليوني مشاهدة في أقل من خمسة أيام على إتاحة عرضها عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الجدير ذكره أن أغنية “ما نسيتك” هي من كلمات وألحان إسماعيل الفروه جي، توزيع زيد عادل ومكس وماستر م.جاسم محمد.

لمشاهدة فيديو أغنية “ما نسيتك”: