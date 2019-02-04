تأجيل الموسم الثامن والأخير من مسلسل Homeland إلى خريف 2019

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشفت تقارير جديدة أن الموسم الثامن والأخير من مسلسل Homeland سيتم عرضه فى الخريف بدلا من صيف العام الحالى.

وفى مؤتمر صحفى خلال هذا العام، كشف جوتى ليفين، من شبكة شوتايم، عن تأجيل العرض الثامن لفيلم هوملاند لهذا الخريف بسبب متطلبات الإنتاج، ويتم تصوير الموسم الثامن والأخير من المسلسل فى المغرب، وفقا لموقع "tvseriesfinale".

ودار الموسم الماضى من المسلسل فى العاصمة الأمريكية واشنطن، حينما كانت تحاول كارى ماثيسون وهى ضابطة فى وكالة المخابرات المركزية مصابة باضطراب ثنائى القطب إطلاق سراح 200 شخص من الاستخبارات، المسلسل من بطولة ماندى باتينكين، إليزابيث مارفيل، لينوس روش، مورى ستيرلينج، وجيك ويبر.