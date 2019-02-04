هل كايلي جينر وترافيس سكوت ينتظران طفلاً ثانيًا؟

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Feb 04, 2019
اثارت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر وحبيبها مغني الراب ترافيس سكوت التساؤلات مرة جديدة ولكن هذه المرة من خلال اثارة الشكوك حول انتظارهما طفلهما الثاني.
ونشرت كايلي (21 عاماً) صورة وهي تحتضن سكوت (26 عاماً). وكان لافتاً التعليق الذي ارفقته بالصورة حيث كتبت “طفل #2”.
ما دفع البعض على صفحتها الى التساؤل هل كايلي حامل؟
كايلي نفت الموضوع من خلال ردها على أحد المتابعين واجابت ببساطة “كلا لول”.
فهل يخطط الثنائي على انجاب طفل آخر قريباً؟
نذكر انه تنتشر في الآونة الاخيرة اشاعة تتحدث عن زواج كايلي وسكوت الذي سبق وتهرب من الاجابة حول زواجه من حبيبته.
وعلى الرغم من عدم تأكيد او نفي هذا الخبر من قبل كايلي او ترافيس، الا ان ظهور كايلي (21 عاماً) وهي ترتدي خاتم الزواج عزز أكثر من فرضية الارتباط.
وكان “سكوت” قد اثار الكثير من التساؤلات حول زواجه من كايلي بشكل سرّي، وذلك بعد أن قال “زوجتي الجميلة” عندما كان يتحدث عنها في احدى حفلاته منذ اسابيع.
نشير ان كايلي كانت قد رُزقت بطفلة من حبيبها ترافيس مطلع شباط 2018 بعد أشهر من الشائعات التي أحاطت بحملها. واعتذرت لاحقاً عن عدم إبلاغ جمهورها عن حملها أثناء كل هذه الافتراضات.
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