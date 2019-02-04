شكرا لقرائتكم وائل جسار: لا أشجع ابنتي على دخول المجال الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد الفنان اللبناني، وائل جسار لإطلاق أغنية منفردة باللهجة المصرية، من كلمات وليد سعد وألحان محمود خيامي.

وقال في حوار مع "العربية.نت"، إنه يستمع حالياً لأغنيات خليجية ليختار المناسب منها لتأديتها معتبراً أن مستوى الأغنية الخليجية عموماً جيد جداً وأن الفنانين الخليجيين "يقدّمون فناً راقياً وأغنية رائعة تتضمّن كلام شعر جميل جداً بتوزيع جديد ومميز ما يجعل الأغنية الخليجية مُشرِفة".

تابع في ذات السياق أنه يحب الاستماع لكل من الفنانيْن حسين الجسمي وعبدالله رويشد.

ورأى جسار أن الأغنية اللبنانية وصلت إلى الخليج العربي وهي محبوبة وباتت مطلوبة "فنحن نقدم فناً جيداً أنا وزملائي الفنانون ولا بد أن يصل إلى معظم البلدان العربية".

هذا واعتبر أن الضريبة التي دفعها كفنان تمثّلت في افتقاره إلى الوقت الكافي للبقاء مع عائلته، لكنه يعتبر أنه هو الذي اختار طريق الفن والجمهور له حق عليه كعائلته.

موهبة ابنتي

رغم أن ابنته تتمتع بموهبة الغناء لكنه لا يشجعها حالياً على دخول المجال الفني، أما إذا أصرّت على ذلك حين تكبر فهو لن يقف في طريقها وسيكون "كالظل" بالنسبة لها معتبراً أن الوقت ما زال مبكّراً للحديث عن ذلك.

وتطرق جسار إلى أغنية الفنان راغب علامة "طار البلد" فأشار إلى أن علامة صديق عزيز عليه وهو ليس مع الحملة التي شنت ضده وضد الأغنية لكنه في المقابل قال لراغب إنه كان يفضل استخدام عبارة "ضاع البلد" كعنوان للأغنية بدلاً من "طار البلد" ولو أن النصّ جاء صحيحاً وواقعياً.

وختم جسار قائلاً إن التواضع وحسن اختيار اللحن والكلمة المناسبة هما أبرز مقومات نجاح الفنان.