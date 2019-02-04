شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكون بطلا لأحدث أعمال أنغام الفنية؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النجمة أنغام جمهورها ومحبيها لإرسال صورهم مع الأصدقاء لتكون الصور المرسلة ضمن مشروع فنى جديد تجهز له أنغام فى الفترة الحالية، ولكنها لم تكشف عنه بعد.

وقالت أنغام: "مستنية صوركم مع حبايبكم وأصحابكم عشان تكونوا جزء من حاجة حلوة بنحضرها لكم هتشوفوها قريبا"، ونشرت أنغام "إيميل" خاص بها لإرسال الصور عليه، وأيضا مع ترجمة انجليزية لدعوتها للجمهور، مع هاشتاج#angham2019 .



دعوة أنغام

الجدير بالذكر أن النجمة أنغام تشارك فى برنامج المسابقات الغنائى الجديد "الزمن الجميل"، على قناة أبو ظبى، ويشاركها لجنة التحكيم الفنان مروان خورى، والفنانة أسما لمنور، وتعتمد آلية البرنامج الجديد على قيام أعضاء لجنة التحكيم فى حال وجدوا أن الصوت وراء الباب لا يمتلك الموهبة الصوتية التى يبحثون عنها فإنه لديهم الحق للضغط الـbuzzer، وفى حال ضغط أول عضو من أعضاء اللجنة فأن المتسابق يضاء له اللون الأحمر، وفى حال ضغط عضو ثان يفتح جزء من الباب ليظهر نصف المتسابق، وعند ضغط العضو الثالث فإن الباب يفتح بالكامل ليظهر المتسابق بكامل هيئته ما يعنى أنه يتوجب عليه المغادرة.