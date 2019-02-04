شكرا لقرائتكم خبر عن لتحويل أحلامهم إلى حقيقة..منى زكى تنجح فى جمع مليون دولار لمساعدة اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الفنانة منى زكى، فى المشاركة بجمع ما لا يقل عن مليون دولار لمساعدة الأطفال اللاجئين فى الذهاب للمدارس فى مؤتمر Abu Dhabi Dream Ball.

ونشرت زكى سفيرة اليونيسيف مجموعة من الصور أثناء مشاركتها فى المهرجان، الذى أقيم فى دولة الإمارات العربية.



منشور منى زكى

وكتبت سفيرة اليونيسيف "لقد تشرفت بأن أكون فى Abu Dhabi Dream Ball، كسفيرة لليونيسيف للمساعدة فى جمع ما لا يقل عن مليون دولار، للسماح على الأقل لـ5000 طفل لاجئ بالذهاب إلى المدارس ليتمتعوا بمستقبل آمن ومزدهر".

مضيفه " إن رعايتك وتبرعك سيساعدان الأطفال على تحويل أحلامهم إلى حقيقة".