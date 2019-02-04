شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى وهنا الزاهد ينتقلان مع "الواد سيد الشحات" إلى شبرا منت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد إلى إحدى الفيلات بمنطقة شبر منت لتصوير عدد من مشاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والتى تستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، وذلك بعد تصوير 5 أيام فى بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى.

ويصور المخرج أحمد الجندى ما يقرب من 20 ساعة فى أحداث العمل بشكل يومى، نظراً لطبيعة المشاهد التى تتطلب وجود نفس الفنانين لاعتماد الأحداث على 3 شخصيات رئيسية، وهم أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، مع ظهور فنانين كضيوف شرف خلال الحلقات.

"الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمى فى مسلسله الأخير "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.