خاص الفن- شيرين الحاج : أصداء دوري في "مجنون فيكي" جميلة وهذه أمنيتي

ميرنا وليد - بيروت - أشارت الممثلة شيرين الحاج الى انها سعيدة بأصداء دورها في مسلسل "مجنون فيكي"، وإعتبرت انه ورغم الانتقادات التي طالت المسلسل من قبل البعض، الا ان التجربة كانت ممتعة، ودورها بشكل خاص وأداؤها في المسلسل تسمع عنهما أصداء جيدة.
وإعتبرت شيرين في حديث خاص مع موقع "الفن"، انها تتمنى ان يحصل الممثل الشاب على حقه، وألا يكون التركيز فقط على نجوم الصف الاول كما يحصل غالبية الاوقات.
"مجنون فيكي" بطولة رولا سعد ويوري مرقدي، من كتابة فراس جبران وإخراج رندلى قديح.
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